Indiscrezione dall’Argentina: Di Maria e Paredes saltano la Lazio?

Secondo l'indiscrezione della testata Doble Amarilla i giocatori della nazionale argentina potrebbero partire prima del previsto per il Qatar

redazionejuvenews

La Nazionale argentina in questa sosta ha giocato e vinto per 3-0 l'amichevole contro l'Honduras, con il gol di Lautaro Martinez e la doppietta di Messi. Nella notte tra domani e mercoledì ci sarà il secondo test contro la Giamaica, prima che i giocatori facciano rientro in Italia. Con l'Albiceleste al momento sono impegnati due giocatori della Juventus: Angel Di Maria e Leandro Paredes, due punti fermi del ct Scaloni.

E a proposito degli impegni con la nazionale, dall'Argentina arriva un'indiscrezione preoccupante. Secondo la testata Doble Amarilla infatti sembra che i membri della nazionale argentina chiederanno alle proprie squadre di non giocare l’ultima partita prima dell'inizio del Mondiale in Qatar. I giocatori faranno una richiesta ufficiale supportata dall’Afa, la Federazione del Paese, e dalla Conmebol, l'omologo della UEFA in Sudamerica.

I calciatori argentini proveranno a essere a disposizione della propria nazionale già prima del weekend dell’11-14 novembre, quando si giocheranno le ultime partite dei campionati nazionali. L’obiettivo sarebbe quindi quello di evitare infortuni e di cominciare a fare gruppo in vista della partenza per il Qatar, che potrebbe anche essere anticipata. L’Argentina esordirà nella Coppa del Mondo martedì 22 novembre contro l’Arabia Saudita. In tal caso Di Maria e Paredes salterebbero la sfida contro la Lazio, ultimo impegno dei bianconeri nel 2022.