Juve, Di Gennaro: “Manca qualcosa per competere con l’Inter”

Di Gennaro ha parlato delle chance della Juve di lottare per lo scudetto contro l'Inter: per tal file servirebbe qualche rinforzo specifico

Intervistato a Tmw Radio, Antonio Di Gennaro ha parlato della lotta per lo scudetto della prossima stagione. Per l’ex calciatore, le chance che la Juventus faccia parte del novero delle pretendenti sarebbe in ascesa, seppur con qualche riserva. Ecco le sue parole: “L’Inter con Zielinski e Taremi si è ancora raffrozata e sta completando una rosa che avrà un percorso molto duro. Mi piacciono Milan, Juve e Napoli, con Conte come è entrato nella testa dei calciatori. La Roma si sta muovendo abbastanza bene, la Lazio si sta ringiovanendo con un allenatore accolto da scetticismo ma è un allenatore serio e bravo. Vedo anche la Fiorentina che sta prendendo giovani e giocatori interessanti per Palladino. La Juve se fa ancora alcuni colpi può essere l’antagonista. L’Atalanta, se arriva anche Nico Gonzalez, vuol dire che vuole puntare in grande”.

Di Gennaro su Conte, Motta e Fonseca

L’ex calciatore ha proseguito: “Conte è già entrato nella testa di tutti, Motta deve cambiare stile e filosofia ma i giocatori che stann acquistando gli danno modo di fare quello che vuole fare. Fonseca è un allenatore non così superiore a Pioli ma come proposta di gioco ha fatto sempre molto bene. Forse può avere più difficoltà Motta, perché il cambio è stato proprio radicale. Qualche problema potrà averlo all’inizio, ma se arrivano nuovi esterni e il centrale, per il resto ha fatto colpi molto forti”.