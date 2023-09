Juve, Di Canio: “McKennie non è di certo un fenomeno”

" Loftus-Cheek ? Nel Chelsea non giocava più, nel nostro campionato è una stella. Come McKennie, che non è certo un fenomeno ", ha continuato.

In realtà il centrocampista americano della Juve ha avuto un ottimo inizio di stagione, decisivo in Nazionale e di nuovo importante anche in casa Juve. Non a caso contro la Lazio McKennie è partito titolare come esterno a destra, trovando anche l'assist per la rete del definitivo 3-1.