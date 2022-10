Del Piero duro: “La Juve ha fatto davvero poco, sbeffeggiata da Atzili”

Al termine della bruttissima partita tra Maccabi Haifa e Juve, Alex Del Piero è intervenuto dagli studi di Sky Sport: "E' difficile spiegare con parole positive questa Juve, è mancata in tante cose. E' mancata nell'inizio della partita, quando ha concesso spazi e quindi i gol al Maccabi Haifa. Nel primo tempo ha fatto davvero poco, poco aggressiva e sempre seconda sui palloni. E' stata sbeffeggiata da Atzili. Poi ha tentato una reazione, ma non è sufficiente, ho visto una squadra far diventare complicate le cose più semplici. C'è una situazione psicofisica difficile da sistemare.La maglia della Juventus pesa, soprattutto in un momento così delicato. C'è confusione in testa e quando è così ti senti vulnerabile e timoroso".