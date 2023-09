Juve, De Sciglio brucia i tempi? Il giocatore scalpita e su IG…

Mattia De Sciglio si rivede sui campi della Continassa con il pallone. Dopo il brutto infortunio rimediato a maggio ora si intravede la luce per lui. Sono stati mesi difficili e dopo l'intervento adesso si sta rialzando. La lesione del crociato non è uno scherzo e rivederlo in campo è un vero sollievo. Il giocatore sta rispettando la tabella di marcia -anzi, a dire il vero sta andando anche meglio del previsto- e potrebbe tornare a giocare per gennaio. Il suo rientro assicurerà a Massimiliano Allegri la presenza di un esterno in più dopo l'addio in estate di Cuadrado, faciltando le rotazioni.