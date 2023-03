Juve, Danilo premiato da L’Altropallone: un pallone d’oro alla solidarietà

L'organizzazione non profit ha scelto Danilo come vincitore della XXV edizione, un premio per impegno e solidarietà del difensore bianconero

redazionejuvenews

Sempre più leader della Juventus in campo ma campione anche fuori. Danilo è un esempio per tutti, trascinatore e punto di riferimento del gruppo bianconero e primo a battersi per cause di rilievo nel suo Brasile. L'impegno del numero 6 bianconero non è passato inosservato, per questo motivo il brasiliano è stato scelto come vincitore della XXV edizione del premio "L’Altropallone". Il premio annuale in questione va a chi si è adoperato nel corso dell’anno nel mondo dello sport in azioni concrete di solidarietà.

L'organizzazione no-profit L'Altropallone ha spiegato i motivi della scelta attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale:

"La Giuria e la Segreteria del Premio conferiscono la XXV edizione del premio “L’Altropallone” a Danilo Luiz Da Silva.

Danilo, granitico difensore della Juventus e della nazionale brasiliana, rappresenta la capacità di trasformare i sogni in progetti, senza limitarsi a realizzare i propri ma mettendosi in gioco anche per quelli degli altri. La sua associazione Futuro Re2ondo, nata nel 2015 nella sua città natale Bicas, nello stato di Minas Gerais, in Brasile, difende il futuro, al momento, di 140 bambini e bambine e adolescenti, offrendo attività sportive, supporto scolastico, cure dentali, accompagnamento pedagogico e psicosociale. Con la pandemia ha anche iniziato a distribuire cibo alle famiglie. Ogniqualvolta Danilo si trova in Brasile, si impegna a condividere coi ragazzi le proprie esperienze e a visitarli sempre il più possibile. Danilo ha saputo trasmettere, sia sul campo da calcio che fuori, la passione per dimostrare che per difendere il futuro è necessario scendere in campo nel presente".