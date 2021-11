Juve, Danilo ha convinto Allegri. Ora Cuadrado rischia il posto!

In casa Juventus Danilo è ormai una certezza, uno dei titolarissimi di Massimiliano Allegri. Cuadrado ora rischia il posto

redazionejuvenews

In una stagione travagliata e ricca di problemi, in casa Juventus ci sono ben poche certezze. Una di queste è senza ombra di dubbio Danilo, sempre più leader della difesa bianconera. Il terzino brasiliano è il terzo giocatore più utilizzato da Massimiliano Allegri in Serie A, dietro solo a Bonucci e Szczesny. Solido in fase difensiva, il classe 1991 si è fatto apprezzare anche per la sua duttilità, che gli permette di giocare in diverse zone del campo. Non a caso ad inizio stagione, prima che Locatelli entrasse al 100% negli schemi della squadra. l'allenatore bianconero lo ha schierato anche da mediano. Un vero e proprio jolly.

E in effetti il suo curriculum non mente: 56 presenze con il Real Madrid, 60 con il Manchester City e ben 140 con il Porto, oltre che alle 90 con i bianconeri. Tantissima esperienza ed affidabilità, tutta al servizio del club bianconero. Nelle ultime sessioni di calciomercato il Bayern Monaco aveva provato a fare un'offerta per lui, rimandata subito al mittente dalla dirigenza bianconera. Il terzino è ormai un pilastro della squadra, che difficilmente si muoverà da Torino.

A questo punto, però, sorge spontaneo un problema: se Danilo è un titolarissimo e Allegri dovesse decidere di schierare Chiesa e Bernardeschi sulle fasce... che fine farà Cuadrado? Oggi in conferenza stampa l'allenatore bianconero ha rivelato: "Cuadrado sta bene, ha giocato tante partite, viene da due anni dove ha fatto un gran bene. Per domani non so, devo ancora decidere chi far giocare dietro e davanti". Il terzino colombiano domani potrebbe partire in panchina... ma se non dovesse cambiare rotta potrebbe anche restarci. Dopo anni da assoluto protagonista, quest'anno Juan sembra un lontano parente del giocatore dal dribbling ubriacante e dallo scatto fulmineo delle passate stagioni. Cuadrado riuscirà a riguadagnarsi il posto da titolare o Danilo lo ha definitivamente superato nelle gerarchie?