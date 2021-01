Juve, Cuadrado fa il tifo da casa: “Forza ragazzi”

TORINO- La domenica della diciottesima giornata di andata di Serie A si chiuderà questa sera con l’attesissimo scontro tra Inter e Juventus a San Siro. Entrambe le squadre andranno a caccia dei tre punti per avvicinarsi ulteriormente in classifica al Milan capolista, che sarà impegnato domani sera nella trasferta di Cagliari. Ma come arrivano alla sfida le due formazioni? I nerazzurri vengono dal successo in Coppa Italia contro la Fiorentina, ottenuto all’ultimo minuto del secondo tempo supplementare grazie ad un gol del solito Romelu Lukaku. In campionato, invece, la situazione è più complicata: nelle ultime due partite, la squadra di Conte ha ottenuto una sconfitta (2-1 a Genova contro la Sampdoria) e un pareggio (2-2 in rimonta a Roma contro i giallorossi di Fonseca). La Juventus, invece, nel 2021 ha fin qui centrato quattro successi su quattro partite giocate.

Juan Cuadrado in azione contro l’Atalanta

Nei tre incontri di campionato disputati contro Udinese, Milan e Sassuolo sono arrivati infatti nove punti, che hanno portato i campioni d’Italia in carica al quarto posto in classifica a quota 33 punti, rientrando così pienamente nella corsa allo scudetto che dopo il ko con la Fiorentina sembrava svanita. Nell’ultimo incontro giocato in Coppa Italia, contro il Genoa, un gol di Rafia nel primo tempo supplementare ha poi permesso alla squadra di Pirlo di qualificarsi ai quarti di finale. Nel corso di queste settimane, il tecnico ha dovuto fare a meno di diversi tasselli importanti per il suo undici titolare. In primis l’infortunato Dybala, per poi continuare con Alex Sandro, Matthijs De Ligt e Juan Cuadrado (tutti positivi al Covid). Proprio il colombiano, in vista del match di stasera, ha voluto fare i propri auguri ai compagni di squadra, ricordando il gol che decise una sfida contro i nerazzurri nel gennaio 2017: “Forza ragazzi, tanti successi e benedizioni per oggi #forzajuve #finoallafine”: