Juve, il ct Mancini difende Allegri: “Il suo lavoro va rispettato”

Dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar, l'Italia si prepara a giocare la Final Four di Nations League. In vista dei prossimi impegni il ct azzurro Mancini ha reso nota la lista dei 23 giocatori convocati: rispetto all'iniziale lista di 28 giocatori sono stati esclusi sia Locatelli che Gatti. La scelta di non convocare i due giocatori della Juve ha fatto discutere ma intervistato da Sky Sport il ct ha spiegato: "Essere alla fase finale per noi è un grande traguardo, veniamo da un girone con Inghilterra, Germania e Ungheria: sia noi che le altre tre squadre vorranno vincere, per noi non sarà facile. Abbiamo dovuto fare delle scelte, ma tutti avrebbero meritato di essere qui. Il regolamento ci ha obbligato a dare la lista, senza neanche sapere come i giocatori dell’Inter arriveranno dopo la Champions".