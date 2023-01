Juve, i convocati in vista del Napoli: ancora out Vlahovic

Dopo la vittoria contro l'Udinese, la Juve si prepara ad affrontare il Napoli , big match in programma venerdì 13 gennaio alle 20:45. Prima contro seconda in classifica: sarà una sfida decisiva per le sorti della lotta scudetto, una di quelle partita che valgono molto di più di tre punti. In vista della sfida contro gli azzurri, il club bianconero ha reso noti i convocati scelti da Allegri : ancora assenti Bonucci, Cuadrado, De Sciglio, Pogba e Vlahovic . Ecco la lista completa dei convocati:

Ma come scenderanno in campo i bianconeri? Allegri dovrebbe optare per l'ormai consueto 3-5-2 con Szczesny tra i pali. In difesa spazio ai tre brasiliani, Danilo, Bremer e Alex Sandro. Sulle fasce pronti McKennie e Kostic, mentre a centrocampo agiranno Fagioli, Locatelli e Rabiot. In attacco pronto il tandem composto da Di Maria e Milik, con Kean pronto a subentrare a partita in corso. In panchina presenti anche Paredes e Miretti, così come i giovani Soulè e Iling-Junior.