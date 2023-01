Napoli-Juventus: il focus sulla squadra di Luciano Spalletti

Con 10 gol segnati in 13 partite disputate, Victor Osimhen è in questo momento il capocannoniere della Serie A, con due reti di vantaggio su Lautaro Martinez, M’Bala Nzola e Marko Arnautovic. Il 24enne nigeriano ha segnato in otto partite differenti, realizzando anche una tripletta nel successo del Napoli contro il Sassuolo (4-0 il finale) del 29 ottobre scorso. Alle sue spalle, come marcature stagionali in campionato, ecco Kvaratskhelia (6), Elmas (4), Politano, Zielinski, Lozano (3), Kim, Simeone e Anguissa (2) ed infine Juan Jesus, Lobotka, Olivera e Raspadori a quota uno.

Col il gol contro la Sampdoria nel match più recente, Victor Osimhen è diventato il secondo giocatore africano a segnare almeno 10 reti in tre stagioni differenti di Serie A dopo George Weah (1995/96, 1996/97 e 1997/98). Osimhen è anche il calciatore che ha realizzato più gol nei primi tempi di questo campionato (7), inclusi cinque dei suoi ultimi sei. Il classe ’98 è anche il giocatore che ha segnato più reti su azione nella Serie A in corso (8). A livello di assist, Mario Rui (6 palloni vincenti) ha davanti solo Sergej Milinkovic-Savic (7) in questa classifica speciale in campionato. In particolare nei due tornei con Spalletti in panchina al Napoli Mário Rui ha fornito 12 assist, uno in più di quelli sommati nelle precedenti sei stagioni di Serie A. Il Napoli è una delle uniche due squadre, insieme all’Arsenal, con già tre calciatori con almeno 5 assist in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei: Mário Rui (6), Khvicha Kvaratskhelia (5) e Piotr Zielinski (5)." (Juventus.com)