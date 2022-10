Juve, Conte al posto di Allegri? L’allenatore smentisce le voci

La Juve è in crisi e Allegri è a rischio esonero: chi al suo posto? Antonio Conte può essere un'idea ma l'allenatore smentisce le voci

Al netto della vittoria nel derby della Mole contro il Torino, la Juve sta comunque vivendo un momento di crisi. I tre punti conquistati contro i granata non devono distogliere l'attenzione dai problemi della squadra. Il principali indiziato resta Massimiliano Allegri, chiamato a dare una svolta alle prestazioni e ai risultati dei bianconeri. Se così non fosse, c'è già chi parla di un suo possibileesonero. Chi al suo posto? Il ritorno di Antonio Conte, con il contratto in scadenza a giugno 2023, è un'opzione interessante.

In conferenza stampa l'allenatore del Tottenham ha però messo a tacere le voci: "Penso che il mio contratto non sia importante in questo momento. La cosa più importante è cercare di preparare molto bene la partita... Dobbiamo giocare contro il Manchester United in trasferta, contro il Newcastle, che ieri ha giocato una partita strepitosa all'Old Trafford, e poi avremo il big match contro lo Sporting Lisbona. Penso che per ora dobbiamo essere concentrati e avere tutta la nostra concentrazione su queste tre partite. Poi ripeto sì, devo parlare con il club e parlerò con il club di questa situazione e troveremo la soluzione migliore per tutti".

Poi sulle condizioni dell'ex Juve Kulusevski ha aggiunto: "Deki ha bisogno di un po' di tempo per recuperare. Lo staff medico sta lavorando al massimo per permettermi di averlo con me, ma ci saranno da valutare le sue condizioni giorno dopo giorno".