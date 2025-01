Juve, Condò: “La crisi di Thiago Motta è evidente”

Paolo Condò ha parlato dell'allenatore della Juventus, Thiago Motta: per il giornalista, la squadra bianconera sarebbe un evidente crisi

Dalle colonne de Il Corriere della Sera, Paolo Condò ha parlato del momento della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: “La Juventus, definitivamente sul banco degli imputati dopo il pari nel derby, ha portato a casa due soli margini minimi: l’1-0 alla Lazio perché centrato all’85’ contro una rivale in dieci e il 2-1 di Monza perché insomma, guardate dov’è il Monza. Siamo al terzo vantaggio dilapidato nelle ultime tre gare (Supercoppa compresa), dodicesimo pareggio in campionato: la crisi di Thiago Motta è evidente, sarebbe esplosiva senza le discrete prospettive in Champions”.

Condò: “Atalanta-Juventus ha un importanza enorme”

Il giornalista ha proseguito: “Che è un discorso diverso dalle prospettive per la Champions, definita da tutti irrinunciabile e che quindi provocherà molti dolori da qui a primavera: in quella zona hanno pareggiato tutti, la Fiorentina stasera ha una bella chance per il salto in alto. Va da sé che l’importanza di Atalanta-Juve di domani sera sia enorme, pari almeno alla curiosità di scoprire se le gambe pesanti della squadra di Gasperini a Udine siano il culmine di un periodo così — l’ultimo partitone è quello sfortunato col Real Madrid del 10 dicembre — o il frutto di un rabbocco di preparazione necessario per sprintare da domani in poi”.