Juve, Chiesa e Pogba si avvicinano al rientro: chi rischia il posto?

I due si "parlano" ancora poco in campo. Bene alternare i compiti, meno bene vedere Vlahovic, 9 puro, sfiancarsi nel lavoro di appoggio quando Milik, più mobile e tattico, sarebbe l'ideale controcanto un po' arretrato. Come sarà la Juve quando rientreranno gli infortunati? Il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa non prevede Milik. E Allegri dovrà fare scelte importanti oltre il turnover. Il 4-2-3-1 sembra la soluzione più logica. Con Di Maria, Chiesa e Kostic a giocarsi due posti sulle fasce; in mezzo due maglie tra Pogba (meno adatto "a due"), Paredes e Locatelli; davanti, due in campo tra Vlahovic, Milik e Miretti (nella versione meno offensiva). Se c'è una cosa che non manca, sono i multiruolo".