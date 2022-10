Juve, Pogba ha ripreso a correre: ecco la partita del rientro

Il centrocampista francese continua i suoi progressi dopo l'intervento al menisco: ora ha una sfida in particolare nel mirino per il rientro

In casa Juventuscomincia a vedersi un po' di sereno dopo alcune settimane difficili. Ieri la squadra bianconera è tornata a vincere, battendo il Bologna per 3-0 all'Allianz Stadium, con le reti di Kostic, Vlahovic e Milik. Un successo che ha portato la Vecchia Signora a quota 13 punti in classifica, con il sorpasso all'Inter. Ora la testa va alla Champions League.

E proprio in vista della sfida con il Maccabi Haifa, in programma mercoledì alle 21 all'Allianz Stadium, oggi la squadra è tornata ad allenarsi. Alla Continassa la notizia del giorno è stato l'inizio di un parziale e graduale rientro in gruppo di Federico Chiesa. Ma l'esterno azzurro non è l'unico a fare progressi.

Anche da Paul Pogba infatti arrivano segnali confortanti. Come riferito da Sky Sport, oggi il centrocampista francese ha iniziato quest'oggi a correre nuovamente sul campo. Continua quindi il percorso di recupero dopo l'operazione al menisco e stavolta il giocatore vede finalmente la luce in fondo al tunnel di questo inizio di stagione. Il rientro dell'ex Manchester United è previsto tra circa un mese. Pogba quindi dovrebbe tornare a disposizione per il derby d'Italia contro l'Inter, in programma il 6 novembre. Allegri comincia a vedere all'orizzonte la Juventus costruita in estate.