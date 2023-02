Juve, Chiesa: “Negli ultimi 10 mesi ho dovuto superare tanti ostacoli”

In vista dell'uscita del docufilm "Back on track", l'attaccante della Juve Chiesa ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

In vista dell'uscita del docufilm "Back on track", in uscita su Prime Video il 3 febbraio, l'attaccante della Juve Federico Chiesa ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Ci sono stati tanti momenti difficili, il più duro quando mi hanno confermato la rottura del crociato. In questi 10 mesi ho dovuto superare tanti ostacoli. Prima il dolore post intervento, poi le 6 settimane di stampelle: il traguardo sembrava veramente lontano. Quando ho ricominciato a correre ci sono stati problemi, che in una riabilitazione così lunga e dopo interventi di questo tipo possono capitare. Ho visto il mio obiettivo allontanarsi, però non ho mollato. Sono sempre stato consapevole che dovevo tornare a giocare. Sono abituato ad andare oltre le difficoltà, l’ho sempre fatto nella mia carriera".