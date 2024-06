Juve, Chiellini: “Kean è tra gli attaccanti migliori della Serie A”

Chiellini ha parlato dell'attaccante della Juventus, Kean: per l'ex bianconero, la punta è tra i giocatori migliori nel suo ruolo in Serie A

Intervistato per Sky Calciomercato l’Originale, Giorgio Chiellini ha parlato del suo ex compagno ai tempi della Juventus, Moise Kean. L’attaccante in forza alla rosa bianconera sarebbe dato in uscita con la Fiorentina molto interessata all’acquisizione del cartellino. Su di lui, lo storico capitano della Juve si è espresso piuttosto positivamente.

Chiellini su Kean

“L’ho visto crescere dagli allievi, in primavera e da bambino, è uno dei migliori attaccanti del campionato per come attacca la porta, è grezzo tecnicamente ma negli spazi c’è poco da dire, gli è mancata la costanza non solo di prestazioni ma di presenza durante la settimana e questo dovrà migliorare”.