Juve, Capuano: “Pogba? Disastro tecnico, economico e d’immagine”

Caso Pogba, carriera appesa a un filo

Capuano ha spiegato come il caso di doping sarebbe sostanzialmente una gigantesca punta di iceberg di un operazione sbagliata della Juventus. Per il giornalista: "Un disastro tecnico, economico e d'immagine. Soldi buttati via in un crescendo di infortuni, incomprensioni, atteggiamenti poco rispettosi dei bisogni del club e una progressiva marginalizzazione nel progetto tattico. Fino allo choc della positività che, se confermata e non adeguatamente motivata nel percorso stretto e in salita davanti ai giudici dell'antidoping, rischia di essere il punto finale della carriera del francese. E' chiaro che la Juventus non poteva immaginare tutto questo. Dal punto di vista tecnico Allegri non perde molto, semplicemente perché non ha quasi avuto a disposizione Pogba e, dunque, non ne ha ricevuto nulla in campo. Il danno di immagine è però notevole per una società che sta faticosamente uscendo da un'altra tormentata vicenda di giustizia sportiva e ora si trova di nuovo sulle prime pagine".