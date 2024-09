Juve, Cambiaso ammette: "Sono cotto, devo gestirmi meglio" - JuveNews.eu

Le parole del giocatore della Juve Andrea Cambiaso ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Napoli

Al termine della partita contro il Napoli il terzino della Juve Andrea Cambiaso ha analizzato la sua partita ai microfoni di Dazn: “Sono abbastanza cotto, diciamo che sono arrivato abbastanza stanco. Devo imparare a gestire un po’ le energie, anche durante le partite. La heatmap è bella, diciamo che mi rendo utile, cerco sempre un modo per essere utile ai miei compagni. Questo mi porta spesso dentro il campo, per lasciare un po’ di spazio alla costruzione. Il mio ruolo è quello lì, nel senso di cercare di aiutare i compagni a trovare soluzioni per i passaggi tra le linee, che sono quelli determinanti”.

Juve, le parole di Cambiaso

Cambiaso ha poi parlato delle difficoltà in fase di finalizzazione dei bianconeri: “Devo riguardare la partita. Rispetto alla partita di Empoli secondo me oggi abbiamo fatto meglio, abbiamo gestito meglio il pallone, abbiamo anche rischiato molto meno perché il Napoli praticamente ha creato sulla punizione nel primo tempo e sull’ultima ripartenza nel secondo tempo. Quindi secondo me abbiamo fatto meglio. Dobbiamo migliorare un po’ negli ultimi metri, oggi ci è mancata un po’ di qualità nell’ultimo passaggio, nell’ultimo tiro, tiri da fuori ne abbiamo fatti veramente pochi, forse io nel secondo tempo. Anche cross potevamo tentarne un po’ di più, anche se loro avendo Buongiorno, Rrahmani, con questa gente è più difficile. Ci manca questo step, però sono contento perché rispetto alla Roma e all’Empoli è stata una partita migliore”.