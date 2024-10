Juve, Cabal: “Sto facendo bene e non posso chiedere di più”

Cabal è stato tra i protagonisti assoluti in casa Juve nella sfida contro la Lazio: le sue parole al termine della partita

Quella contro la Lazio non è stata una partita semplice per la Juve, che nonostante la superiorità numerica ha avuto non poche difficoltà a battere la squadra di Baroni. I biancocelesti, infatti, una volta rimasti in 10 uomini dopo l’espulsione nel primo tempo di Romagnoli si sono chiusi in difesa lasciando ben pochi spazi per i bianconeri. Nel finale, però, un cross di Cabal ha scardinato la retroguardia della Lazio, inducendo Gila all’errore e all’autogol che ha deciso la partita.

Juve, le parole di Cabal

Il difensore colombiano, che non era titolare dal match contro la Roma, è stato nominato migliore in campo, sempre attento in fase difensiva e prezioso in quella offensiva. Al termine della partita l’ex Verona ha detto: “Sono molto felice, prima di tutto del lavoro che facciamo a livello di squadra e della fiducia che è stata riposta anche in noi nuovi arrivati in questa stagione. Mia moglie è incinta ed è tutto bellissimo per me in questo momento: a livello personale sto facendo bene e non posso chiedere di più. Sapevamo che la Lazio è una grande squadra, dovevamo mettere in pratica in campo il lavoro fatto in settimana: l’ultima partita l’avevo giocata contro la Roma e mi sono fatto trovare pronto, sono felice anche per questo”.