Buffon: “Ora la Juve non ha più nulla da perdere. Ciclo Agnelli? Irripetibile”

Intervistato da La Stampa, l'ex portiere bianconero ora al Parma Gianluigi Buffon ha parlato della Juve di Allegri: "Per ottenere il massimo gli consiglio di far leva sull’unico aspetto positivo della vicenda. Per quel che li riguarda, non hanno più nulla da perdere: tutto ciò che guadagneranno non sarà più preteso, sparisce la pressione di dover andare per forza in Champions o rimanere accanto al Napoli. E’ una sfumatura che alleggerisce".