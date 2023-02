Il Parma batte il Genoa. L’ex Juve Buffon: “Non basta, vogliamo la Serie A”

Le parole dell'ex portiere Juve Buffon in conferenza stampa al termine del match di Serie B tra Parma e Genoa

redazionejuvenews

Grazie alle reti di Benedyczak e Vazquez, il Parma ieri ha battuto il Genoa e si ritrova ora a 6 punti dalla Reggina, terza in Serie B. Nonostante la buona vittoria, l'ex Juve Buffon in conferenza stampa non si è detto soddisfatto: "Non abbiamo equilibrio emotivo. Questa è una vittoria importante ma resta questa. Dobbiamo sapere che con determinate caratteristiche e motivazioni possiamo essere una buona squadra, sennò saremo sempre normali. Questa è una responsabilità che ci dobbiamo prendere".

"È frustrante vedere un Parma, un patrimonio di storia calcistica, andare sull’otto volante. Dobbiamo svoltare - ha continuato. C’è entusiasmo per la vittoria nell’ambiente esterno ed è giusto che sia cosi, ma noi dobbiamo pensare a faticare e metterci voglia per vincere le partite. Se non ci mettiamo questo possiamo essere Buffon, Vazquez ma si arriva tredicesimi come l’anno scorso. Non voglio fare una stagione mediocre nonostante l’età, qui dobbiamo capire chi siamo perché io punto sempre all’eccellenza".

"La contestazione è giustificata, ci mancherebbe che sia così. Perdere mi fa star male come fa stare male i tifosi. Se nella sconfitta senti il bruciore poi ne perdi meno alla lunga. Ogni tanto toccando certi tasti qualcosa si riesce ad ottenere ma non ci dobbiamo illudere. Dobbiamo mettere la testa nel carro armato e giocare sempre così. Qua si parla di primo posto, Serie A, ma io prima di oggi mi guardavo dietro perché dobbiamo essere concreti e ci sono fior fior di squadre che aspettano un nostro passo falso. Noi siamo una squadra che lavora al 100% ma c’è da cambiare l’attitudine al lavoro, quello che fa la differenza sono il cuore e la testa. Quanto fatto fino ad ora non basta", ha concluso l'ex Juve.