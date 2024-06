Juve, Budel: “Non mi aspetto subito un impatto da Thiago Motta”

Alessandro Budel ha parlato del nuovo allenatore della Juve, Thiago Motta: per l'ex calciatore, il tecnico necessiterà di tempo per incidere

Intervistato per News.Superscommesse.it, Alessandro Budel ha parlato dell’approdo alla Juventus dell’allenatore Thiago Motta. Per l’ex calciatore, non sarebbe scontato che il tecnico riesca ad avere immediatamente un influenza nel modo di interpretare le partite dei bianconeri.

Budel su Thiago Motta

“A Thiago Motta servirà tempo, non avrà un impatto immediato a mio parere. Deve lavorare sulla squadra, è importante che la società gli dia fiducia. Chiesa? La Juve deve puntarci. I bianconeri devono fare affidamento sulla sua forza e la sua capacità di fare la differenza. Koopmeiners sarebbe un colpo importante, è ambito da tantissime squadre. Credo sia il tassello giusto per far fare il salto di qualità al centrocampo bianconero”.