Juve, Bremer: “Contento per il gol ma l’importante era passare il turno”

Al termine della partita contro la Lazio il giocatore della Juve Bremer è intervenuto ai microfoni di Mediaset: "Sono contento per questo gol. Abbiamo passato il turno e questo era l'importante in questo momento. Abbiamo fatto una partita non all'altezza, noi dobbiamo pensare solo al campo. Al resto pensa la società. La Juve è una squadra di alto livello: dobbiamo fare più punti possibili in campionato. Avevamo perso la forza del gruppo ma ora siamo sulla giusta strada".