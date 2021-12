Juve, Bonucci regala la maglia a Papa Francesco

Il difensore della Juve Leonardo Bonucci ha consegnato una sua maglietta a Papa Francesco

Continua il momento no in casa Juve che, dopo il passo falso maturato nella sfida contro il Venezia vede allontanarsi inesorabilmente il quarto ed ultimo posto valido per l'accesso alla prossima Champions League. Servirà infatti una reazione immediata da parte della squadra per tentare di concludere nel miglior modo possibile questo 2021, magari vincendo gia sabato nel match del Dall'Ara contro il Bologna.

Non sarà affatto semplice, sia per l'umore bassissimo che regna all'interno dell'ambiente della Continassa, ma soprattutto per le numerose assenze alle quale deve inginocchiarsi Max Allegri. Su tutti, spiccano gli stop di Dybala e Chiesa, fondamentali per le manovre offensive e per l'intera fase di gioco dei bianconeri che ora, dovranno affidarsi ai soli Locatelli e Bonucci per quel che riguarderà la costruzione del gioco.