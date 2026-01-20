Juve-Benfica, Spalletti: “Pronto a rimanere per anni? No, ecco perché”

Le parole in conferenza stampa di Luciano Spalletti, tecnico della Juve, alla vigilia del match contro il Benfica di Mourinho

In vista della gara di domani contro il Benfica, come di consueto, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le parole del tecnico della Juve: “Quando si gioca contro club come questo si affronta un pezzo di storia del calcio. Si affronta un’identità.

Le squadre portoghesi hanno questa caratteristiche di risucchiarti nel loro ritmo e se non sei preparato rischi di finirci dentro e quando te ne accorgi è già tardi. Mi aspetto che i calciatori siano pronti, abbiamo tutto per affrontarli. Con Mourinho c’è stato un primo periodo in cui ci siamo detti qualcosa, più lui di me.

Ci siamo stimati, apprezzati. Sarà un piacere rivederlo. Nelle partite dove c’è Mourinho si alza il volume del calcio. Per me essere sull’altra panchina è motivo di orgoglio. Da lui, sotto l’aspetto della preparazione della partita, ti aspetti sempre qualcosa di differente. È uno scontro diretto.

Mi aspetto un Benfica aggressivo, che verrà a fare la partita e che magari userà anche la furbata del suo allenatore. Saremo costretti a mettere un’identità nel corso del match e sono convinto che verrà fuori una bella partita. A Mou offrirei uno dei miei vini. Sarà un piacere averlo vicino. C’è sempre da imparare da personaggi di questo livello, ma bisogna vincere la sfida sul campo.

Ho avuto dei contatti con Comolli? Per forza, è vicino al mio ufficio. Oggi ha partecipato anche all’allenamento. Le domande di mercato dovete fare a loro. Io non mi aspetto niente. Se mi chiedono il mio pensiero io glielo dico ed è sempre lo stesso. Si va avanti con tranquilla coerenza e fiducioso di poter andare a lottare per i nostri obiettivi con i calciatori che ho trovato qui dentro. Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione. Noto una crescita importante in quello che stiamo facendo.

Sono convinto che il nostro obiettivo è semplice. Noi ricerchiamo coerenza. Ogni calciatore ha delle caratteristiche e diventa fondamentale vedere come funzionano insieme. Per me stanno andando a esplorare cose nuove che ci porteranno su un livello in cui si raggiungerà un’identità che ci permetterà di farla apprezzare. L’altro giorno si parlava di giochismo e risultatismo: ma il giochismo è un modo per raggiungere il risultato e che secondo me dà più possibilità per ottenerlo.

Da questa gara mi aspetto di vedere quello che vedo tutti i giorni. Loro in allenamento si divertono. Le squadre portoghesi si assomigliano un po’ tutti. Se le scelte non saranno nette, si rischia di rimanere intrappolati. Sarà una partita simile a quella con lo Sporting.

Il Benfica ha le carte in regola per affrontare chiunque. Devo usare tutte le mie analisi su quello che noi dobbiamo fare considerando le qualità del Benfica. Giocano palla a terra e con ritmi molto alti. Il calcio portoghese è sempre piaciuto a tutti.

Chiellini mi vede sulla panchina per tanti anni? Io non sono pronto a niente, nemmeno la Juventus lo è. Lo scopriremo nell’ultima settimana della nostra convivenza. Per ora non ho fatto nulla. Nel calcio si cambia idea facilmente e velocemente. La Juve ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà ancora tanti altri. È tutto molto semplice e diretto. Le valutazioni si tirano alla fine.

Perché non riusciamo a finalizzare i cross? Ho visto passare dei palloni a 5 centimetri dalla testa, a 30 centimetri dal piede. Ci sono molti di questi particolari che ci hanno girato le spalle contro il Cagliari. Poi è chiaro che bisogna fare delle ricerche approfondite e coerenti.

Chiedo sempre ai miei di anticipare la giocata. Tuttavia, per entrare in questa mentalità, bisogna lavorare in un contesto che abbia quelle caratteristiche in modo che questa reazione possa essere stimolata.”