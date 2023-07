Juve, bagno di folla per Bonucci al JMedical: “Non te ne andare”

Arrivato in mattinata, Leonardo Bonucci è stato accolto calorosamente dai suoi tifosi. Il difensore bianconero è stato fermato dai suoi fan per foto ed autografi all'uscita dal JMedical.

Oggi l'ormai ex capitano della Juve tenterà il tutto per tutto cercando di convincere Massimiliano Allegri, dopo la decisione shock di settimana scorsa. Tra i cori intonati"Bonucci non te ne andare" e "C'è solo una bandiera". Dopo 13 anni con la maglia della Juventus, Leo è stato messo fuori rosa, ma i tifosi non ci stanno e si schierano dalla sua parte.