Juve, nuova idea per l’attacco: come vice-Vlahovic piace Muriel

La Juve è alla ricerca di un vice-Vlahovic: secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri starebbero pensando a Luis Muriel

redazionejuvenews

Dopo una stagione deludente, la Juve proverà a ripartire subito forte. Per farlo dovrà puntare sui molti talenti in rosa e allo stesso tempo cercare di rinforzare la squadra nei reparti che più ne hanno bisogno. Un ruolo di primo piano lo avrà Dusan Vlahovic, punta di diamante dell’attacco della Juventus. Il bomber serbo nei primi 6 mesi in maglia bianconera è riuscito a dimostrare solo in parte tutto il suo valore. Giocare nella Vecchia Signora non è semplice, la pressione sulle spalle del classe 2000 può avere influito, così come non deve aver aiutato il gioco difensivista di Allegri e le tante partite giocate una dietro l’altra. Morata non verrà riscattato e in vista della prossima stagione servirà un vice.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome in cima alla lista sarebbe quello di LuisMuriel. L’attaccante dell’Atalanta sarebbe il giocatore perfetto per completare l’attacco bianconero: non troppo costoso, talentuoso ma soprattutto disposto a fare un po’ di panchina. Negli ultimi anni all’Atalanta, infatti, il colombiano è stato utilizzato spesso e volentieri come arma a partita in corso. Con ottimi risultati: ben 25 gol segnati da subentrante, record in Serie A. Nella sua ultima stagione in Serie A, il classe 1991 ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici, collezionando comunque la bellezza di 9 gol e 8 assist in 26 presenze.

Per il momento nessuna offerta ufficiale, ma Muriel è un’opzione reale. A spingere l'attaccante atalantino verso la Juventus c'è anche Cuadrado, sui grande amico e compagno di nazionale. Per il suo cartellino i nerazzurri vorrebbero 15/20 milioni, la Juve è disposta a spenderne tra i 10 e i 15. I bianconeri potrebbero quindi proporre un prestito con diritto di riscatto, così da dividere la spesa in più stagioni. Dopo l’affare Demiral i rapporti tra le due società sono positivi: Muriel potrebbe davvero diventare bianconero.