Juve, il testa a testa con l’Atalanta: tutte le statistiche

In vista del recupero contro l’Atalanta la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulla partita: “L’Atalanta è la squadra che ha vinto più incontri (14) e segnato più reti (50) in casa nell’anno solare 2024 in Serie A; più nello specifico, i bergamaschi hanno trovato il successo in ben 10 delle ultime 12 partite interne disputate nella competizione (2P).

Considerando le squadre che occupano la prima metà di classifica, l’Atalanta (4.2% – 524/12557) è seconda solo al Milan (4.4%) per palloni giocati in area avversaria in rapporto ai tocchi totali, mentre la Juventus è ultima tra le formazioni considerate in questa particolare classifica (3.1% – 402/ 13101).

In generale, la Dea è la formazione che vanta sia il maggior numero di giocate all’interno dell’area avversaria in questa Serie A (524), sia quella con più conclusioni negli ultimi 16 metri (216).

L’Atalanta è la squadra che ha segnato il maggior numero di gol di testa in questa Serie A: nove, ben sei in più della Juventus che è anche la formazione che ha vinto meno duelli aerei nel torneo in corso (178). Nelle ultime cinque stagioni, inoltre, solo una volta la Dea ha chiuso un campionato con più reti arrivate in gioco aereo (10 nel 2023/24).

Juventus e Atalanta sono le due squadre che vantano il maggior numero di sequenze su azioni da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all’interno dell’area avversaria: 82 la formazione bianconera (tre delle quali hanno portati al gol) e 63 quella nerazzurra (cinque reti in queste situazioni di gioco, meno solo delle sette dell’Inter)”. Juve, le statistiche contro l’Atalanta

“La Juventus ha perso 12 punti da situazione di vantaggio (come Empoli e Parma), meno solo di Venezia (20) e Bologna (15) in questo campionato – considerando le precedenti due stagioni, i bianconeri avevano vanificato in totale solo 14 punti (otto nel 2023/24 e sei nel 2022/23).

In generale, la Juventus è la squadra che vanta il maggior numero di passaggi riusciti in questo campionato sia in valore assoluto (9123), sia in percentuale rispetto a quelli tentati in totale (89.5%), nonché il più alto possesso palla medio a partita (61%).

Da un lato, l’Atalanta è la squadra che ha effettuato più recuperi in questa Serie A (910); dall’altro, la Juventus è la terza squadra che ha perso meno possessi nel torneo in corso (1854, più solo di Milan e Inter).

La Juventus ha realizzato un gol nel 24% dei contropiedi effettuati in questa Serie A (quattro reti a seguito di 17 ripartenze): record assoluto nel torneo in corso.