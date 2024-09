Juve, ancora Szczesny: “Dichiarazioni post Siviglia? Non erano contro Max”

Intervenuto sul canale Youtube di Luca Toselli l'ex portiere Szczesny ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza alla Juve

Intervenuto sul canale Youtube di Luca Toselli l’ex portiere della Juve Szczesny ha rivelato alcuni interessanti retroscena sulla sua esperienza in bianconero. Tra le varie cose il polacco ha raccontato come sono andate le cose dopo la sconfitta in semifinale di Europa League contro il Siviglia: “L’ha detto Allegri, io non parlo bene l’italiano. Cosa devo dire? Se la gente non conosce Max… Lui per uscire dalla domanda dice una ca**ata ed è fatta. Io non avevo criticato il mister dopo la gara, ma la squadra. Avevamo approcciato la partita in un modo pessimo ed era una semifinale di Europa League”.

Juve, le parole di Szczesny

“Dovevamo avere il carattere di arrivare a una partita così importante con la gioia di giocartela senza difendere il risultato perché noi siamo la Juventus. Ero molto arrabbiato, io quella partita ho salvato il c**o alla squadra: si è conclusa ai supplementari, ma poteva tranquillamente finire 5 o 6-1. Per quanto è bello fare belle parate, dopo la terza o quarta ti arrabbi”, ha concluso Szczesny. In effetti il polacco era stato protagonista assoluto della partita e al termine del match aveva criticato duramente la squadra e la gestione della partita. Niente contro Allegri nello specifico però a quanto pare.