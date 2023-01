Juve, mattinata di lavoro dopo la sconfitta con il Monza

Dopo la sconfitta di ieri contro il Monza, la squadra bianconera oggi si è ritrovata alla Continassa per lavorare in vista della Coppa Italia

redazionejuvenews

Ieri la Juventusè crollata in modo inaspettato all'Allianz Stadium, perdendo per 2-0 contro il Monza di Palladino. Se il pareggio per 3-3 contro l'Atalanta aveva mostrato una squadra in grado di fare gol e combattiva, ma con diversi errori difensivi, nel match di ieri si sono visti soprattutto questi ultimi. Gravi le amnesie difensive che hanno portato ai due gol dei brianzoli e troppo poco quello che è stato creato per cercare una reazione. Dopo la batosta, oggi la squadra di è allenata alla Continassa.

Il report dal sito ufficiale della Juventus: "La squadra si è ritrovata alla Continassa per lavorare verso la Coppa Italia. La Juve torna in campo giovedì in Coppa Italia contro la Lazio. Per preparare la partita, il gruppo si è ritrovato subito, oggi, al Training Center. Nel menu dell’allenamento post partita, scarico per chi ha giocato, esercitazioni dedicate al possesso palla, alle combinazioni e alla finalizzazione sui cross, per concludere con partitella finale. Domani allenamento al mattino".

Subito un'occasione per reagire quindi, nella cornice da dentro o fuori dei quarti di finale di Coppa Italia. Nel terzo match consecutivo tra le mura amiche dello Stadium, la Juve cercherà il passaggio in semifinale: in attesa di conoscere l'esito del ricorso per la penalizzazione, la Coppa Italia è un obiettivo importante.