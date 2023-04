Juve, Allegri: “Buon risultato nella giornata in cui ci hanno ridato i 15 punti”

Al termine della partita contro lo Sporting l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "È stata una bella giornata, soprattutto per il passaggio del turno. Abbiamo un po' sofferto e dovevo fare meglio in fase di finalizzazione. Abbiamo fatto un buon risultato in una giornata in cui ci hanno ridato i 15 punti. Ora dobbiamo pensare al campionato perchè nelle ultime quattro ne abbiamo perse tre".