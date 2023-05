Juve, Allegri: “Il Siviglia è una squadra esperta. Out Bremer”

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri alla viglia della sfida di Europa League contro il Siviglia

Dopo la vittoria per 2-0 contro l'Atalanta, la Juve si prepara a sfidare il Siviglia, match valido per le semifinali di andata di Europa League. Alla vigilia della sfida l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa: "E' una semifinale di Europa League contro una società esperta e che è abituata a vincere queste partite. Domani servirà una bella partita".

Sulle motivazioni del collegio arbitrali del CONI: "Non so cosa succederà ma ormai noi ci siamo abituati, non ci sposta più niente. E' tutto l'anno che la gente parla, noi ne siamo usciti fortificati. Noi pensiamo alle quattro partite di Serie A e alle due di Europa League: puntiamo a fare il massimo sul campo. Il resto si vedrà".

Sulle condizioni di Kostic: "Tutta la squadra sta bene, anche nelle scelte per me sarà molto difficile. Domenica chi è subentrato ha dato un grande aiuto alla squadra, Vlahovic ha segnato su assist di Chiesa. Chi domani siederà in panchina sarà molto importante, potrebbe cambiare la partita".

Sul tridente: "Servirà l'atteggiamento che abbiamo avuto contro Bologna, Lecce e Atalanta. Servirà grande rispetto".

Su Vlahovic e i cori razzisti: "Non ci ho parlato. Capisco che per i ragazzi non sia facile sopportare gli insulti, ma dovrebbero avere la forza di ignorare. Chi di dovere poi punirà".

Sulla difesa: "Se difendiamo in 3 è difficile, poi prendiamo gol. Bisognerà difendere in 11 perchè loro hanno giocatori tecnici. Dovremo sfruttare le loro debolezze. Di sicuro non gioca Bremer perchè ha avuto un affaticamento e non sarà a disposizione".

Su Di Maria: "Quando c'era bisogno di lui nelle partite importanti Angel si è fatto sempre trovare pronto. Per lui parla la sua carriera".

Su Milik: "Non mi ha sorpreso, lo conoscevamo. Caratterialmente invece mi ha sorpreso, ha dato e potrà dare molto alla Juve. E' stato un ottimo acquisto".

Sull'esperienza internazionale del Siviglia: "La Juventus negli ultimi 10 anni ha giocato due finali e quest'anno abbiamo raggiunto un'altra semifinale. Proveremo a vincere ma non sarà semplice. Tutti noi vogliamo arrivare in finale. Mancano 20 giorni importanti e fare di tutto per chiudere al meglio".