Juve, Allegri: “Vittoria importantissima. Sono uscito per non essere espulso”

Le parole dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn al termine del match contro l'Inter

redazionejuvenews

Al termine del match contro l'Inter l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Stasera non era semplice vincere, l'Inter in casa aveva perso solo due volte. Siamo riusciti a vincere concedendo poco o niente ma sprecando tre o quattro soluzioni facili. Nel secondo tempo abbiamo avuto un paio di occasioni clamorose: dobbiamo migliorare l'ultimo passaggio. Vincere prima della sosta era importante".

Sul motivo per cui ha lasciato il terreno di gioco con 10 minuti di anticipo: "Non c'era più bisogno di me e siccome mi stavo innervosendo ho preferito uscire prima di essere ammonito o espulso".

Sulla crescita del centrocampo: "In realtà è cresciuta tutta la squadra, abbiamo difeso molto bene. Pogba non lo abbiamo avuto per niente, Paredes l'ho usato meno. Locatelli in quel ruolo è molto bravo mentre Fagioli sta crescendo molto. C'è ancora tanto da migliorare ma la squadra ha cuore. Io dico sempre che non è facile giocare con il -15, trovare le motivazioni è difficile".

Su Kostic: "E' un giocatore importante. Stasera ha fatto delle scelte giuste anche se verso la fine ha forzato la giocata per cercare di far segnare Vlahovic. Non doveva farlo. Dusan ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus, Chiesa ha fatto bene e Soulè ha fatto un'ottima partita. Ora sfruttiamo la sosta per riposare. Quando riprendiamo vogliamo la spinta del pubblico: ci aspettano 9 partite difficile".

Sul braccio di Rabiot: "Non mi fate arrabbiare, le decisioni dell'arbitro vanno accettate, nel bene e nel male. Non era facile arbitrare una partita come questa. Meno si parla degli arbitri e più li aiutiamo".