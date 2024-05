Juve, Alex Sandro: “Non avevo mai pianto tanto, il mio cuore sempre bianconero”

Al termine della partita contro il Monza il giocatore della Juve aaa è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Sono stati giorni emozionanti per me. Non avevo mai pianto tanto nella mia vita. Questo viaggio è stato bellissimo. Ringrazio i tifosi, la città e questo paese meraviglioso che è l'Italia. Ringrazio tutti i compagni, dal primo anno fino a oggi. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e sono contentissimo per questa bellissima storia in bianconero. I trofei, le vittorie e le finali, è stato tutto bellissimo, però porterò con me le persone. Dai magazzinieri e giardinieri fino ai presidenti: porterò con me l'amore e il rispetto che ho visto. La Juventus è una grande famiglia. Ho provato a dare tutto. Ringrazio tutti i tifosi. Il cuore sarà sempre bianconero".