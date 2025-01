Juve, Ag. Rugani: “Non ci sono state chiamate per un ritorno”

Davide Torchia, procuratore di Daniele Rugani, ha parlato della possibilità di un ritorno del difensore centrale alla Juventus

Intervistato per JN24, Davide Torchia ha parlato del suo assistito Daniele Rugani in ottica di un eventuale ritorno alla Juventus. Ecco le sue parole: “Non ho ricevuto nessuna chiamata per tornare in anticipo alla Juventus. Con Giuntoli e tutto il suo team ho un rapporto molto amichevole e di rispetto reciproco. Non c’è nessuna questione in ballo per cui non penso possa tornare. Dicendo però le cose come stanno, per l’allenatore – prima dell’inizio della preparazione – Rugani non rientrava nei suoi piani: perciò, anche in questa situazione, per me continuerà ancora a non rientrarci. La mia non è una polemica, bensì la realtà: noi ci siamo adattati”.

Torchia: “I dati all’Ajax di Rugani fanno piacere”

Inoltre, sul rendimento del calciatore all’Ajax, mai sconfitto con lui in campo, l’agente ha detto: “Tante volte quando i dati si rincorrono non è sempre per caso. Certo, sappiamo benissimo che un giocatore da solo non fa niente! Lui, però, è stato preso fondamentalmente per questo: inoltre ha fatto anche un gol ed è l’unico italiano nella storia dell’Ajax ad averlo realizzato. Questi dati non fanno altro che piacere. Con l’Ajax vincere qualsiasi trofeo sarebbe una grandissima soddisfazione. Non è mai facile portare a casa una coppa: sarebbe il modo perfetto per coronare quest’annata. Europa League? Non è troppo. La squadra è ricca di giovani in grado di tenere un ritmo molto elevato. Tutto dipenderà dalla fase ad eliminazione diretta: in Olanda – prima di una partita europea – ti fanno riposare una settimana”.