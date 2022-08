News Juve – Allegri out, spunta già il nome del sostituto

Il pareggio in casa della Sampdoria ha confermato quanto la Juventus di Allegri non sia ancora una squadra da scudetto. Poi magari a fine stagione conquisterà il titolo, ma al momento il gioco non esiste e la posizione del tecnico toscano non è più salda come un tempo. I vertici juventini si aspettavano delle risposte diverse, sin dalle prime giornate. Gli infortuni di Pogba e Di Maria non possono rappresentare un alibi, visto che la rosa è comunque attrezzata.