Jugovic: “Vi spiego perché Rabiot è fondamentale nella Juventus”

In un intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Vladimir Jugovic ha parlato del passato e del presente della Juventus. L'ex giocatore della Juventus ha descritto se stesso come un mix tra Adrien Rabiot e Luis Alberto: "Io ero una via di mezzo. Avevo un buon piede, ma non ero un calciatore così offensivo come lo spagnolo. Allo stesso tempo, svolgevo compiti difensivi, ma non avevo la fisicità del francese. Penso che Rabiot si sarebbe ben inserito nel 4-3-3 che giocavamo alla Juve con Marcello Lippi. Mentre Luis Alberto ai miei tempi sarebbe stato considerato un trequartista, un centrocampista offensivo che difficilmente veniva schierato in mediana".