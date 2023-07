Juan Cuadrado a colloquio con i tifosi nerazzurri per un ‘ripasso’…

Il profilo Instagram di 'Calciatori Brutti' dedica un post all'ormai ex bianconero e cita l'episodio di Enzo Maresca alla Fiorentina: "L’acquisto di un rivale come Cuadrado ha acceso gli animi dei tifosi dell’Inter, che ieri mattina si sono presentati sotto la sede per richiedere motivazioni ai dirigenti. Inoltre, come riporta Tuttosport, organizzeranno un incontro col calciatore per fargli un bel ripassino dei valori dell’interismo, unico modo per poterlo accettare in squadra. Un po’ come quando quelli della Fiorentina fecero il bagno “dejuventinizzante” a Enzo Maresca." Nel post si scherza paragonando la notizia alla celebre scena della serie tv 'Gomorra' che vede protagonista uno dei boss, Salvatore Conte ("vien, vien, vient a piglia o' perdon!").