Juventus – Futuro Ronaldo? Un trasferimento last minute sembra difficile

Quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo? Secondo Tuttosport il talento portoghese dovrebbe rimanere alla Juventus.

redazionejuvenews

Dopo le voci delle scorse settimane, il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus resta in bilico. Il contratto del fuoriclasse portoghese con i bianconeri è in scadenza a giugno 2022 e la dirigenza del club torinese non sembra intenzionata a rinnovarlo. CR7 alla fine di questo campionato lascerà l'Italia, questo è ormai un dato di fatto. Secondo alcune indiscrezioni, però, l'ex Real Madrid vorrebbe cambiare maglia sin da subito, ma al momento non ci sono offerte per lui.

Intervenuto dagli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato del futuro del numero 7 bianconero: “E’ chiaro che Mendes quest’estate abbia cercato altri club e che nessuno sia interessato a Ronaldo per le cifre del suo contratto. È in una gabbia d’oro. Se dovesse rimanere alla Juventus, mi aspetterei a questo punto magari una spalmatura del suo contratto”. Il talento dell'attaccante portoghese non è messo in discussione, ma l'età avanza e trovare una squadra disposta a pagare un ingaggio simile a quello percepito alla Juventus è veramente difficile, soprattutto in un periodo di crisi economica come questo. Ronaldo vorrebbe andarsene, ma potrebbe essere costretto a rimanere a Torino fino a fine anno, in quella che il giornalista chiama "una prigione dorata".

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, Ronaldo non dovrebbe lasciare la Juventus, o almeno non durante questa estate. L'attaccante portoghese infatti non è un calciatore qualunque, ma una vera e propria azienda multimilionaria. Spostare in un'altra città uno come lui è un'operazione difficile, che non può essere conclusa nei pochi giorni rimasti prima della chiusura del mercato. Un trasferimento last minute è quantomeno improbabile. Ieri contro la Juventus Under-23 il portoghese è rimasto a riposare in tribuna, ma contro l'Udinese dovrebbe essere titolare. Nonostante i malumori, CR7 rimane un professionista esemplare, che darà il 110% per il club bianconero fino alla fine del suo contratto.