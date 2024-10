Jacobelli: “Lazio più sorprendente della Juventus”

Xavier Jacobelli ha parlato del prossimo incontro tra Juventus e Lazio: per il giornalista, i biancocelesti starebbero sin qui stupendo

Intervistato per RadioSei, Xavier Jacobelli ha parlato del prossimo incontro in Serie A tra Juventus e Lazio. Ecco le sue parole: “La Lazio è più sorprendente della Juventus, era complicato immaginare una partenza del genere. Il gioco è particolarmente brillante, i risultati sono importanti, sembra in stato di grazia, sta premiando il lavoro del proprio allenatore. Credo che il test con la Juventus possa rappresentare una reale controprova. Va rimarcato il lavoro di Baroni, sta sfruttando l’opportunità che gli è stata concessa nel miglior modo possibile. Questa è una squadra appassionante, nessuno può non applaudire questa Lazio”.

Jacobelli: “Thiago Motta ha coraggio”

Il giornalista ha proseguito: “Baroni non va considerata una sorpresa, nella sua carriera ha sempre fatto cose splendide. Mi piacciono la sua sobrietà, ma anche le sue capacità tecnico-tattiche. La dimensione laziale è diversa dalle precedenti esperienze, ma va sottolineata anche la chiave offensivistica che ha dato alla squadra con le sue scelte. L’intuizione di aggiungere Dia è notevole, è una di quegli esempi che raccontano molto delle novità importanti introdotte. Motta ha coraggio, il confronto con la Lazio si annuncia molto interessante. Non credo che i biancocelesti vogliano snaturare la propria natura offensiva, anzi, credo abbia consapevolezza dell’occasione che ha. Sarà una sfida ad alta quota, soprattutto perché è evidente quanto da questa partita scaturirà un’indicazione molto chiara sulle potenzialità di entrambe”.