Jacobelli: “Juventus cantiere aperto ma la strada è giusta”

Jacobelli ha parlato dell'avvio di stagione della Juventus: per il giornalista i bianconeri, work in progress, starebbero procedendo bene

Intervistato ai microfoni di Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha parlato delle squadre impegnate nel turno di Champions League. Sulla Juventus, il giornalista ha detto: “Avere un allenatore con questo spirito propositivo e positivo è uno degli aspetti migliori insieme alla chiarezza nelle scelte. Ognuno si deve guadagnare sul campo la titolarità, tant’è che per esempio Danilo è rimasto in panchina nelle prime cinque giornate, salvo poi giocare dal primo minuto contro il Genoa. Il cantiere è ovviamente ancora aperto, perché poche partite non possono lasciar dire che la squadra sia perfetta, ma la strada imboccata è quella giusta. Ha una difesa imbattuta in campionato e ora cerca conferma contro il Lipsia, che ha lanciato tanti talenti e che gioca benissimo. Ci aspetta una partita interessante”.

Jacobelli su Atalanta e Bologna

Inoltre, il giornalista ha parlato degli impegni delle altre squadre impegnate oggi in Europa: “Atalanta? “Mi aspetto una risposta europea, come quella vista con l’Arsenal, con cui l’Atalanta ha offerto una brillante prestazione. A volte purtroppo bisogna affrontare tanti infortuni e quando si cambia molto, pur avendo un ottimo organico, l’allenatore deve fare i conti con l’inserimento graduale dei nuovi. Kossonou per esempio ha offerto segnali confortanti, Samardzic sta ingranando e si aspetta anche Zaniolo. Per Samardzic parliamo di un giocatore che era stato messo nel mirino da Milan, Juve e ovviamente Inter. Ha classe purissima e può dare tanto ad un reparto già ricco di giocatori. Zaniolo poi si sta avvicinando alla forma migliore, ma credo sia consapevole di quanto sia ghiotta questa occasione anche in ottica nazionale. L’Atalanta insomma è una squadra che dispone di un ottimo potenziale, ma che deve risolvere il problema della fragilità difensiva. Ad ogni modo già altre volte Gasperini ci ha abituato a partenze lente, salvo poi risalire. Vincere oggi sarebbe carburante in vista dei prossimi impegni. Bologna? I siti sportivi grondano di immagini di entusiasmo, Gianni Morandi ha persino rievocato i Beatles. A mezzanotte poi il Bologna compie gli anni, la società non poteva chiedere di più. Il Liverpool ha vissuto un avvio di stagione molto importante, ma è un occasione che il Bologna merita di gustare dal primo all’ultimo minuto”.