Jacobelli: “Elkann è animato da una grande voglia di rivincita”

Xavier Jacobelli , giornalista, ha detto la sua a Radiobianconera sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Allo stato attuale Allegri è stato confermato in panchina e Giovanni Manna è stato promosso al ruolo di ds in attesa di capire se e quando Giuntoli arriverà. De Laurentiis sa benissimo che tanto più ritarda la liberazione di Giuntoli tanto più ritarda la strategia di mercato della Juventus.

Intanto Manna sta già lavorando ed è in contatto con il Tottenham per cedere a titolo definitivo Kulusevski. Importante capire anche cosa accadrà con Rabiot, la Juve spinta dall'allenatore che lo ritiene un elemento fondamentale vuole rinnovare per una stagione e lui ci sta pensando.