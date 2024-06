Jacobelli: “Disponibilità economiche della Juventus non illimitate”

Xavier Jacobelli ha commentato le prime mosse di mercato della Juventus: per il giornalista sarebbe in atto un grande cambiamento della rosa

Intervistato a Tmw Radio, Xavier Jacobelli ha analizzato i primi movimenti sul calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “Siamo agli inizi di un processo di grande cambiamento. Douglas Luiz? Sappiamo benissimo che fino a quando un contratto non è stato depositato non c’è certezza. Va detto, però, che con l’accordo raggiunto si è positivi per l’arrivo di un centrocampista con caratteristiche che mancano da tre anni. Giuntoli sta riuscendo fin da subito a fare operazioni che rispettano il complicatissimo dualismo che vivono i bianconeri. Ovvero, rinforzare la squadra ma migliorare il bilanci. Le valutazioni le faremo a operazioni di mercato concluse. Questo è un mercato particolare perché verrà influenzato dall’Europeo. Esso ci porterà a parlare di giocatori che in questo momento non conosciamo. La disponibilità della Juventus non è illimitata e credo che Motta possa anche accettare una cessione molto importante”.