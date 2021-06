Il J-Medical diventa un hub vaccinale

I bianconeri hanno messo a disposizione la loro struttura

La Juventus ha comunicato, attraverso una nota apparsa sul suo sito internet, la trasformazione del J Medical in un hub vaccinale, che sarà in prima linea nella lotta contro la diffusione del COVID.

Da oggi, infatti, il centro polispecialistico che sorge nell’ala est dell’Allianz Stadium sarà a disposizione dell’ASL di Torino per la somministrazione dei vaccini anti Covid-19 e garantirà, grazie alla presenza in loco di una quindicina di medici e cinque infermieri, 100 vaccinazioni al giorno.

«Abbiamo aderito al piano vaccinale dell’Asl Città di Torino – il commento di Luca Stefanini – rendendo disponibile il nostro centro per contribuire a fornire questo importante servizio per la popolazione, in un momento in cui è fondamentale procedere con la vaccinazione di massa per uscire il più in fretta possibile dalla pandemia»" (Juventus.com)