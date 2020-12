Inzaghi sull’ex compagno Pirlo: “Allenare la Juve riempie di soddisfazioni”

TORINO – Mancano pochi giorni al ritorno del campionato di Serie A, che domenica 3 gennaio aprirà il 2021 con tutte e 20 le squadre impegnate. La Juventus affronterà in casa l’Udinese e sarà in cerca di riscatto dopo la bruttissima sconfitta rimediata nell’ultima partita: il 22 dicembre, infatti, i bianconeri hanno perso 3-0 in casa contro la Fiorentina, uno dei risultati peggiori degli ultimi anni per il club torinese. Molti limiti della squadra sono stati messi in evidenza da questa prestazione e, con l’inizio del nuovo anno, la Juve cercherà di limarli e di tornare ad essere protagonista in tutte le competizioni.

Un lavoro non da poco quello che spetta ad Andrea Pirlo, allenatore della Vecchia Signora. Un compito non facile quello dell’ex centrocampista, che ha assunto il ruolo di tecnico in un momento di transizione della storia del club dopo l’esonero di Maurizio Sarri. Alcuni risultati importanti sono arrivati, come la fantastica vittoria al Camp Nou contro il Barcellona: tuttavia, la strada appare ancora molto lunga e prestazioni come quelle contro la Viola certificano che il processo di crescita è ancora in divenire.

Dell’esperienza di Andrea Pirlo ha voluto parlare anche un grande ex bianconero, con l’attuale tecnico della Juve ha condiviso la maglia del Milan e della Nazionale Italiana. Stiamo parlando di Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento, che, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha detto la sua sulla corsa Scudetto e sul lavoro del mister della Juventus. Ecco le parole di Inzaghi sul suo ex compagno di squadra: “Per lo Scudetto l’Inter di Conte è favorita, perché non ha altre competizioni e può concentrarsi sul campionato. Tuttavia, non è affatto facile, dato che ci sono sempre la Juventus, il Napoli e la Roma. Per quanto riguarda Andrea Pirlo, invece, credo che abbia una bella gatta da pelare. Però, allenare la Juve ti riempie di soddisfazioni, perché si lotta sempre per traguardi eccelsi“. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<