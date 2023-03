Inter-Juventus, il ricordo della gara cruciale del 30-3-2013

In attesa del match di domani sera tra Intere Juventus, il sito di Madama ha voluto ricordare la gara del 30.3.2012, match vinto dai bianconeri, in una partita decisiva per lo Scudetto. Ecco la nota: "Di vittorie a Milano nel Derby d'Italia la Juventus ne ha fatte tante, esattamente 24 da quando il campionato è a girone unico. Tra le più belle, c'è quella risalente a 10 anni fa. In questo abbraccio, si vedono alcuni dei protagonisti di quel sabato pomeriggio: Chiellini, Vidal, Pirlo, Matri e Quagliarella. VANTAGGIO IMMEDIATO La Juve ha due motivazioni forti: rafforzare il primato con altri 3 punti; “vendicare” la sconfitta patita all'andata nel proprio stadio. Intenzioni che si vedono subito: la Signora passa al terzo minuto con un tiro da fuori di Quagliarella che sorprende totalmente Handanovic.