Inter-Juventus – Gara affidata all’arbitro Daniele Doveri

TORINO – Ieri sera un’altra vittoria per la Juventus, che ha battuto ai tempi supplementari il Genoa negli ottavi di finale della Coppa Italia 2020-2021. Una gara molto sofferta per i bianconeri di Andrea Pirlo, che, dopo essere andati in vantaggio per 2-0 nel primo tempo con le reti di Kulusevski e Morata, si sono fatti rimontare dai rossoblù nella ripresa. Il gol della vittoria è arrivato solamente alla fine del primo tempo supplementare ed è stato siglato da un esordiente: Hazma Rafia, centrocampista tunisino dell’Under-23 di Lamberto Zauli. Ieri sera ha fatto la sua prima apparizione con i grandi e, sicuramente, non si dimenticherà mai di questa serata.

Domenica sera, la Juve tornerà in campo per cercare di conquistare la quinta vittoria di fila e lo farà nel big match più importante della stagione. Infatti, la Vecchia Signora andrà in trasferta a Milano, dove sul campo di San Siro affronterà l’Inter, nello scontro diretto valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A. Sarà una partita fondamentale per l’annata di entrambe, decise a riprendere il Milan capolista. Attualmente, i nerazzurri sono 4 punti sopra i bianconeri, che però hanno ancora una gara de recuperare contro il Napoli.

A pochi giorni dal match, è uscita la designazione arbitrale: la gara tra Inter e Juventus sarà affidata all'arbitro Daniele Doveri, della sezione di Roma. Gli assistenti di linea saranno i signori Carbone e Peretti, mentre il IV uomo sarà il signor Maresca. Al controllo del VAR ci sarà il signor Calvarese, mentre all'assistenza del VAR ci sarà il signor Alassio.