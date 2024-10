Inter-Juve, Zielinski: “Siamo rammaricati per il risultato”

Intervistato nel post match della partita di San Siro contro la Juventus di Serie A, ha parlato il centrocampista dell'Inter, Piotr Zielinski

Intervistato ai microfoni di DAZN, nel post match della partita di Serie A contro la Juventus, ha parlato il centrocampista dell’Inter, Piotr Zielinski. Ecco le sue parole: “Sicuramente è stata una buonissima partita poi in alcuni episodi dovevamo essere più concentrati per non far partire il contropiede della Juventus sappiamo che hanno gambe qualità e purtroppo in alcune situazioni ci hanno fatto goal e alla fine abbiamo pareggiato la partita che sembrava essere vinta. Ci è mancato il quinto goal. Abbiamo creato delle occasioni e c’erano delle occasioni per chiudere la partita, ma purtroppo la palla non è entrata. Però nonostante questo, eravamo quattro a due e si doveva portare alla fine Questa vittoria.

Purtroppo non ci siamo riusciti il vero Zielinski ancora non si è visto però sono soddisfatto della partita. Ma rammaricato per non aver raggiunto la vittoria. Stamattina abbiamo provato a calciare i rigori, ho fatto bene quindi Lautaro subito ha preso la palla ed è venuto verso di me per farmi tirare lo ringrazio perché è stato bellissimo fare il primo goal con questa maglia e spero di farne tanti altri. Sul secondo rigore, ho dato Lautaro alla libertà di scegliere, mi ha chiesto di nuovo se lo volevo tirare io. Ho detto di sì, ho preso la palla o calciato”.