Inter-Juve, Thuram non convocato. Il motivo dell’assenza

Tegola per la Juve che, a poche ore dalla sfida di campionato con l’Inter, perde Khephren Thuram per la sfida contro i nerazzurri. Il centrocampista era reduce da un edema osseo dovuto ad una contusione, problema che non gli avrebbe consentito di essere al 100%.
Luciano Spalletti, in virtù dei prossimi impegni, ha dunque preferito non convocare Khephren, che, dunque, salterà l’incrocio con il fratello Marcus, centravanti nerazzurro. La Juve dovrebbe ovviare all’assenza del centrocampista francese con l’inserimento di Koopmeiners nella formazione titolare: l’olandese dovrebbe agire in mediana nel 4-2-3-1 al fianco di Locatelli.